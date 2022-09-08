Национальный статистический комитет обнародовал предварительные итоги переписи населения Кыргызстана, которая прошла с 25 марта по 3 апреля 2022 года.

Согласно предварительным данным, население Кыргызстана составило 6 млн 977 тысяч человек по состоянию на 1 августа 2022 года. Прошлая перепись населения проводилась в стране в 2009 году.

В Нацстаткоме отметили, что за 13 лет численность населения выросла на 1,6 млн человек. Сейчас полученные данные проверяются на логические ошибки и их буду сверять с данными текущего демографического учета. Этот этап планируют завершить к концу 2022 года.

Затем пройдет этап обработки данных, и в течение 2023-2024 годов ведомство выпустит публикации с краткими итогами переписи населения по разным характеристикам, в том числе, экономической активности и занятости населения по регионам.