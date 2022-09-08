Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев на заседании 7 сентября на заседании парламента высказался в поддержку активиста Ырыса Жекшеналиева, которого арестовали за публикации в социальных сетях.

Бекешев обратился к представителю президента и кабинета министров в Жогорку Кенеше Алмасбеку Абытову и попросил его предоставить информацию Садыру Жапарову о задержанном активисте.

Нардеп заявил, что милиция, ничего не проанализировав, задержала блогера.

«Жекшеналиев просто репостнул видео, за что ему вешают тяжелое обвинение. Ему говорят, что он призывал к захвату власти. Не может 19-летний парень к этому призывать и захватывать власть. Это неправильное обвинение», — считает парламентарий.

Бекешев отметил, что активист намерен учиться и мирно жить.

Это не первый раз, когда Бекешев заступается за активиста. Ранее депутат сообщал, что не нашел в публикациях активиста призывов к неподчинению законным требованиям властей и массовым беспорядкам. Бекешев просил отпустить Жекшеналиева домой.

Задержание активиста

19-летнего Ырыса Жекшеналиева вызвали на допрос в МВД 14 августа из-за публикации архивного видеообращения экс-председателя ГКНБ Абдиля Сегизбаева в Facebook по вопросу месторождения Жетим-Тоо в Нарынской области.

В отношении Жекшеналиева завели уголовное дело по статье «Массовые беспорядки» («Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспорядкам, а равно призывы к насилию над гражданами»).

16 августа по решению Первомайского райсуда столицы блогера водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. А 2 сентября Бишкекский горсуд, рассмотрев апелляционную жалобу защиты на решение первой инстанции, оставил активиста под стражей.

На заседании горсуда Жекшеналиев обратился к суду с просьбой отпустить его.

«В моем деле нет состава преступления. Отпустите меня учиться. Я не знал, что видео является старым, так как ссылка на видео, которое мне прислали, была свежей, опубликованной несколько часов назад. Монтажа видео не было. Я должен учиться. Мать живет одна, зима приближается, она же не будет сама таскать все. Я буду тихо учиться и не буду никому мешать», — сказал он, но судей это не убедило.

Читать еще: Одним кадром: Мать активиста Жекшеналиева перегородила дорогу машине, в которой ее сына увозили из суда

Обвинения, предъявленные активисту Жекшеналиеву из-за критики власти, необоснованны — юристка

Одной иллюстрацией: «Бери пример с сына президента, дружи с сыном коррупционера»