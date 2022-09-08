Уголовное дело об убийстве кыргызского журналиста Алишера Саипова приостановили. Об этом журналисту «Клоопа» сообщили 8 сентября в пресс-службе Генпрокуратуры.
По словам начальника пресс-службы надзорного органа Сирожиддина Камолидинова, дело приостановили из-за «невозможности установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».
Следствие по делу об убийстве Алишера Саипова приостанавливают не первый раз. В 2013 году дело прекратили по той же причине, что и сейчас. Снова расследование по делу возобновили лишь в 2019 году.
На приостановку уголовного дела об убийстве журналиста отреагировала Международная организация «Репортеры без границ». Они призвали власти Кыргызстана провести углубленное и прозрачное расследование этого дела, которое, по их мнению, «является символом безнаказанности за преступления против журналистов».
Убийство Саипова
Журналиста Алишера Саипова убили вечером 24 октября 2007 года — его расстреляли на одной из улиц Оша, когда он возвращался с работы. Две пули попали Саипову в голову, еще одна пробила правую ногу. Саипову на тот момент было 26 лет, у него остались жена и дочь.
В 2009 году по подозрению в убийстве задержали жителя Лейлекского района Баткенской области Абдулфарида Расулова. В его машине нашли пистолет той же марки из которого застрелили журналиста. Но спустя два года Верховный суд отпустил Расулова — его родственники предоставили видеокассету, где обвиняемый в день убийства находился на празднике.
Родственники Саипова заявляли, что журналиста убили по политическим мотивам. Так, высказывались предположения о том, что к убийству могли быть причастны тогдашние власти Узбекистана.
Саипов в разные годы работал корреспондентом нескольких международных СМИ: узбекской службы «Радио Свобода» и «Голос Америки» и был представителем информагентства «Фергана» в Кыргызстане.
Также он основал собственную газету «Сиёсат» («Политика») на узбекском языке, которая была популярной не только в Кыргызстане, но и в приграничных районах соседнего Узбекистана.