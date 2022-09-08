Журналиста Алишера Саипова убили вечером 24 октября 2007 года — его расстреляли на одной из улиц Оша, когда он возвращался с работы. Две пули попали Саипову в голову, еще одна пробила правую ногу. Саипову на тот момент было 26 лет, у него остались жена и дочь.

В 2009 году по подозрению в убийстве задержали жителя Лейлекского района Баткенской области Абдулфарида Расулова. В его машине нашли пистолет той же марки из которого застрелили журналиста. Но спустя два года Верховный суд отпустил Расулова — его родственники предоставили видеокассету, где обвиняемый в день убийства находился на празднике.

Родственники Саипова заявляли, что журналиста убили по политическим мотивам. Так, высказывались предположения о том, что к убийству могли быть причастны тогдашние власти Узбекистана.