Прокуратура Ошской области возобновила уголовное дело об убийстве журналиста Алишера Саипова. Дело было прекращено еще в 2013 году из-за «неустановления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого».

Координатор проектов Института Медиа Полиси Айнура Ешеналиева сообщила в интервью «Клоопу», что дело об убийстве Саипова было возобновлено еще 29 августа.

«Мы каждый год отправляем письмо властям о нераскрытых делах убийств журналистов. Запрос по делу Алишера Саипова в Генеральную прокуратуру был отправлен 12 июля, ответили нам 30 августа», — сказала Ешеналиева.

Брат убитого журналиста Шохрух Саипов сообщил «Клоопу», что родные убитого хотят, чтобы религиовед Икбалжон Мирсаитов дал показания по делу, так как в день убийства он находился рядом с Алишером Саиповым.

«Мирсаитов был другом брату и сотрудничал с ним. Он был рядом с [Алишером], когда его застрелили. Мы просто хотели услышать как все произошло. Хотя бы в рамках следствия хотели бы встретиться с ним. Мы его ни в чем не обвиняем. Просто родители хотят услышать, что в последние минуты жизни говорил брат», — сказал он.

Мирсаитов отказался дать комментарий журналисту «Клоопа». «Дело возобновлено и возобновлено, у меня пока комментариев нет. Никому ничего не могу сказать», — сказал он.

Убийство Саипова

Журналиста Алишера Саипова убили вечером 24 октября 2007 года — его расстреляли на одной из улиц Оша, когда он возвращался с работы. Две пули попали Саипову в голову, еще одна пробила правую ногу. Саипову было 26 лет, у него остались жена и дочь.

В 2009 году по подозрению в убийстве был задержан житель Лейлекского района Баткенской области Абдулфарид Расулов. В его машине нашли пистолет той же марки из которого застрелили журналиста. Но спустя два года Верховный суд отпустил Расулова — его родственники предоставили видеокассету, где обвиняемый в день убийства находился на празднике.

Саипов работал корреспондентом нескольких международных СМИ: узбекской службы радио «Свобода» и «Голос Америки» и был представителем информагентства «Фергана.ру» в Кыргызстане.

Позже основал собственную газету «Сиёсат» («Политика») на узбекском языке, которая была популярной не только в Кыргызстане, но и в приграничных районах соседнего Узбекистана.