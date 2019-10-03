Это предложение поступило на рассмотрение депутатов парламента. Согласно инициативе правительства, новый закон поможет уменьшить загрязнение окружающей среды одноразовыми пластиковыми пакетами.

«Вопрос крайне острый, так как одноразовые пластиковые пакеты часто используются в бытовых целях, а затем накапливаются на свалках твердых бытовых отходов. Ввиду экономической невыгодности эти пакеты не подвергаются сортировке, что приводит к негативным последствиям загрязнения окружающей среды», — говорится в тексте сообщения правительства.

Если закон примут, то в Кыргызстане начнется переход от пластиковых к бумажным пакетам. Это сделают через введение утилизационного сбора за импорт или продажу в стране пластиковых пакетов. Однако сумма налога пока не разглашается.

«Предлагаемый утилизационный сбор призван компенсировать трудоемкость самой утилизации, ее стоимость и экологический вред. Сборы будут направлены в республиканский бюджет для централизованного накопления капитала», — заявляют авторы законопроекта.

Летом 2018 года депутаты уже поднимали вопрос о борьбе с загрязнением окружающей среды пластиковыми пакетами и бутылками. Тогда они предложили ввести запрет на ввоз пластиковой продукции на территорию Иссык-Кульской области.

В 2016 году большинство супермаркетов Кыргызстана перестало выдавать покупателям бесплатные пластиковые пакеты — теперь за них нужно платить деньги (тем не менее, во многих магазинах все же дают небольшие бесплатные пакеты).

Пластиковая упаковка опасна тем, что она разлагается в природе несколько сотен лет, а ее сжигание приводит к выбросам ядовитых веществ в атмосферу. Из-за пластика нередко гибнут дикие животные — такая упаковка может стать для них ловушкой или удавкой.