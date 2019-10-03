Пресс-секретарь мэрии Оша Азамат Абсаттаров сообщил «Клоопу», что городские власти начали проверять информацию о перекрытии дороги и части участка детского центра «Келечек». По информации журналистов «Азаттыка», семья Матраимовых оградила этот участок, перекрыв дорогу.

Абсаттаров добавил, что мэрия решила проверить информацию об участке на фоне возмущения в социальных сетях.

«В период мэра Таалайбека Сарыбашова по данному вопросу никто не обращался и не жаловался. Сейчас мэрия вместе с другими ведомствами проверяет было ли незаконное ограждение участка семьей Матраимовых и на каком основании они перекрыли дорогу», — сказал Абсаттаров.

Директор центра «Келечек» Аида Жакыпбаева в интервью «Клоопу» подтвердила, что дорога к их учреждению до сих перекрыта. Однако, по ее словам, металлический забор с огражденного участка, принадлежащего центру, убрали еще в середине сентября.

«При необходимости перекрытую воротами дорогу нам открывали. Я пришла на эту должность в июле и о договоренности с семьей Матраимовых информации не владею», — сказала она.

О том, что семья Матраимовых возвела ограждение на муниципальной земле стало известно после того, как неизвестные напали на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова, который вел съемку с дрона. Позже стало известно, что на журналиста напали люди, «близкие» к семье Матраимовых.

Территория, которую он снимал, находилась вблизи дома Руслана Матраимова — брата бывшего замглавы таможенной службы Райымбека Матраимова.

По словам журналиста «Азаттыка» Ыдырыса Исакова, в этот день Кулчуманов снимал перекрытую дорогу и часть огражденного участка детского центра «Келечек». Позже Руслан Матраимов заявил, что семья перекрыла дорогу, но по просьбе местных властей. Ограждение участка детского центра он комментировать не стал.

Автор: Айбике Адилет кызы