Пресс-служба УОБДД Чуйской области 4 октября сообщила о задержании водителя автобуса №18. Днем ранее, 3 октября, под колесами автобуса, которым он управлял погиб ученик 5-ого класса.

В мэрии инцидент расценили как несчастный случай. По их информации, мальчик выходил из автобуса, и шнурок от его куртки зацепился за дверь. Водитель не заметил этого и двинулся с места, после чего ребенок попал под колеса автобуса и погиб.

Вице-мэр Бишкека распорядился помочь семье погибшего ребенка и организовать его похороны.

«Будет проведена тщательная проверка происшествия, дана правовая оценка и определена ответственность водителя. Мы глубоко сожалеем о случившемся, приносим искренние соболезнования родителям ребенка», — добавили в мэрии.