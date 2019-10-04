Соглашение о медицинской помощи учителям подписали министр образования Каныбек Исаков и директор центра микрохирургии «Дордой офтальмик-сервис» Азизбек Эшмамбетов.

«По соглашению 400 сотрудникам образовательных организаций республики будут бесплатно проведены высокотехнологичные операции по удалению катаракты и других заболеваний глаз», — сообщили в министерстве образования.

Операции начнутся после того, как ведомство создаст список тех учителей, кому необходимо хирургическое вмешательство.

«Клиника сформирует группу офтальмологов, и после этого они будут собирать заявки от учителей, проводить обследования. А потом уже определять, кто пойдет на операцию», — добавили в пресс-службе министерства.

Соавтор: Элвира Султанмураткызы