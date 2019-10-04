Пресс-секретарь ГУВД Оша Замир Сыдыков сообщил «Клоопу», что результаты судебно-медицинской экспертизы садовника Руслана Матраимова Омата Абдыкадыр уулу и оператора издания «Азаттык» Айбека Кулчуманова уже готовы.

Согласно заключению судмедэкспретов, Абдыкадыр уулу, на голову которому якобы упал дрон, получил сотрясение мозга. У Кулчуманова, на которого напали близкие семьи Матраимовых, травм или ссадин не обнаружено.

«Кулчуманов обратился в приемную Ошской объединенной больницы, где ему был поставлен предварительный диагноз “сотрясение мозга”. Однако, после обследования предварительный диагноз не подтвердился. Абдыкар уулу обратился в отделение нейротравматологии городской больницы, где у него были выявлены: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и многочисленные ссадины», — сказал Сыдыков.

На Айбека Кулчуманова напали в Оше 28 августа, когда он снимал на дрон видео для предстоящего журналистского расследования о деятельности семьи Матраимовых. Четверо мужчин отобрали пульт управления дроном, видеоаппаратуру и документы.

Напавшие привезли всю изъятую технику в милицию вечером того же дня. Они также написали заявление на Кулчуманова и обвинили его «во вторжении в частную собственность». Милиция Оша сообщила, что напавшие на Кулчуманова мужчины — близкие семьи Матраимовых. Кулчуманов также написал заявление в милицию о нападении.

Автор: Эльдияр Бакиров