Президент Сооронбай Жээнбеков 4 октября выступил на конференции «Цифровая трансформация в Центральной Азии». Глава государства рассказал об успехах и проблемах в цифровизации Кыргызстана, а также о предстоящих планах властей. «Клооп» выбрал самое главное.

Кыргызстан должен выйти на лидирующие позиции по цифровизации в регионе. Президент заявил, что пока это не произошло из-за того, что не все регионы могут полноценно пользоваться возможностями цифровизации из-за отсутствия там интернета. Еще одна проблема — не все госорганы полноценно используют цифровые технологии.

Цифровые услуги уже приносят пользу. По словам президента, запущенный проект «Безопасный город» снизил количество нарушений на дорогах на 50%, а смертность на дорогах снизилась в два раза. Другим успешным примером стала система «Тундук» — благодаря ей госорганы стали быстрее обмениваться информацией. Кроме того, цифровизация продолжается в судебной и правоохранительной системах, а также в органах прокуратуры.

Защита данных и кибербезопасность. Глава государства назвал «неприкосновенными» интересы кыргызстанцев и заявил, что «никто не должен посягать на информацию персонального характера без разрешения». Жээнбеков также заявил о необходимости «достаточного уровня» кибербезопасности и защиты персональных данных. По его словам, правительство страны уже приняло меры по кибербезопасности, и теперь нуждается во внедрении «самых новых технологий в этой сфере».

О планах на ближайшие годы. Жээнбеков заявил, что в стране также необходимо сформировать цифровое общество и улучшить сферы образования, здравоохранения и соцзащиты с помощью новых технологий. Кроме этого, цифровизация должна помочь в повышении производительности труда, а Кыргызстан должен стать региональным центром «технологического трансфера». Именно поэтому власти должны поддерживать производство собственных IT- продуктов и проектов.

Президент неоднократно говорил, что цифровизация — одно из самых основных направлений его политики. Жээнбеков даже обозначил 2019 год годом цифровизации регионов.