Государственная налоговая служба опубликовала сведения о госслужащих, сдавших налоговую декларацию за прошлый год с опозданием. Всего в списке оказалось более 1200 госслужащих, в том числе шесть действующих парламентариев.

Так, в списке нарушителей числятся депутат от фракции «Кыргызстан» Руслан Чойбеков, парламентарий от СДПК Жылдыз Мусабекова, а также депутаты от фракции «Республика — Ата-Журт» Зарылбек Рысалиев, Жыргалбек Турускулов, Аида Исмаилова и парламентарий из фракции «Онугуу Прогресс» Алтынбек Жунус уулу.

Помощница Аиды Исмаиловой заявила «Клоопу», что депутат сдала декларации на прошлой неделе. По словам помощницы, Исмаилова заполнила декларацию вовремя, но документ не отправился из-за «ошибок» личного кабинета на сайте налоговой.

Помощник депутата Жыргалбека Турускулова также заявил, что парламентарий не вовремя сдал декларацию «из-за технических ошибок». В приемной депутата Жылдыз Мусабековой сообщили, что она сдала декларацию еще в конце февраля.

По закону, гражданину, который несвоевременно сдал налоговую декларацию, грозит штраф в тысячу сомов.

Фото: Жоомарт Ураимов, «Спутник».