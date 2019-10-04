Редакция «Азаттыка» опубликовала свое обращение в Министерство внутренних дел и Генеральную прокуратуру Кыргызстана 4 октября.

Журналисты издания обеспокоены «возможным давлением на правоохранительные органы в Оше отдельными заинтересованными сторонами».

«В настоящее время Айбек Кулчуманов получает лечение в одной из больниц Бишкека. В целях обеспечения безопасности своих сотрудников “Азаттык” доставил Кулчуманова и регионального корреспондента Ыдырыса Исакова из Оша в Бишкек», — говорится в обращении.

4 октября судмедэксперты из Оша сообщили, что у садовника семьи Матраимовых диагностировано сотрясение мозга — ему на голову якобы упал дрон, а у Кулчуманова травм не обнаружили.

Ранее МВД заявило, что расследование инцидента о нападении на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова находится на контроле у руководства ведомства.

Нападение на Кулчуманова произошло утром 28 сентября в Оше, когда он снимал на дрон видео для предстоящего расследования о деятельности семьи Матраимовых. Четверо неизвестных мужчин отобрали у сотрудника «Азаттыка» документы и пульт управления дроном, а также видеооборудование на сумму 1,5 млн сомов.

Вечером того же дня они привезли технику в милицию, а также написали заявление на Кулчуманова, обвинив его «во вторжении в частную собственность». Сотрудник «Азаттыка» также написал заявление на мужчин, которые напали на него.

Позже милиция Оша сообщила, что напавшие — «близкие» семьи Матраимовых. Депутат Искендер Матраимов заявил, что силу к Кулчуманову не применяли.