Генеральная прокуратура Кыргызстана 4 октября сообщила о передаче в Первомайский районный суд дело о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева.

Следователи вручили уведомления в совершении преступлений по статье «Организация коррупции в интересах организованной преступной группы» бывшему президенту Алмазбеку Атамбаеву и другим бывшим чиновникам.

«По результатам изучения [дела] 2 октября утверждены и также вручены обвинительные акты обвиняемым Индире Джолдубаевой, Калыбеку Качкыналиеву и Абдухалиму Раимжанову», — добавили в Генпрокуратуре.



На момент освобождения Батукаева, Калыбек Качкыналиев советником председателя Госслужбы исполнения наказаний. Абдухалим Раимжанов — врач-профессор и член академии наук Кыргызстана, которого следствие также связывает с освобождением Батукаева.

Власти Кыргызстана начали вновь расследовать обстоятельства незаконного освобождения Азиза Батукаева весной этого года. Это стало одним из поводов для лишения Атамбаева статуса экс-президента, неприкосновенности и других привилегий.

Под домашний арест отправили многих чиновников — например, экс-главу Госслужбы исполнения наказаний, а ныне депутата Зарылбека Рысалиева, экс-генпрокуроров Аиду Салянову и Индиру Джолдубаеву, экс-главу Минздрава Динару Сагынбаеву, а также бывшего вице-премьер-министра Шамиля Атаханова.

Кроме них, под следствием оказались врачи и судьи, которые были связаны с делом об освобождении Батукаева.

Батукаева освободили из колонии в 2013 году с диагнозом «лейкоз». Кримавторитет сразу же вылетел в Россию, а позже выяснилось, что медицинские справки оказались поддельными. Кыргызская сторона вела переговоры со своими российскими коллегами об экстрадиции Батукаева, но это ни к чему не привело.