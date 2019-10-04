Кыргызского юриста Азизбека Ашурова наградили медалью Нансена — это награда Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Ашуров помог более 10 тысячам человек без гражданства получить документы.

Как заявили в ООН, люди остались без документов после распада Советского Союза — они по разным причинам не смогли заменить советский паспорт на паспорт Кыргызстана. Среди людей, которым он помог, более двух тысяч детей — с новыми документами они могут получить образование.

«История Азизбека Ашурова – это история стальной воли и решимости. Его приверженность делу стала залогом успеха в искоренении безгражданства в Кыргызстане, в чем ему активно помогало правительство и многие люди по всей стране. Вот яркий пример способности человека вдохновить и сподвигнуть людей на общее дело», — говорит Верховный комиссар по делам беженцев Филиппо Гранди.

Сам Ашуров тоже сталкивался с трудностями получения гражданства после распада СССР и переезда из Узбекистана в Кыргызстан. В 2003 году он стал одним из основателей организации «Юристы Ферганской долины без границ» — она бесплатно помогает людям без гражданства.

«Я не могу оставаться в стороне, когда вижу несправедливость. Безгражданство – это несправедливость. Лица без гражданства не признаются никаким государством. Они как призраки. Физически они существуют, а на бумаге – нет», — сказал Ашуров.

По словам Ашурова, полученная им премия — «это награда и государству», так как «гражданство дает страна».

«Большим достижением является факт, что Кыргызстан первым среди государств мира сначала заметно сократил, а затем и вовсе избавился от проблемы отсутствия гражданства на своей территории. В то же время этому процессу активно содействовали наши товарищи, партнерские организации, юристы», — заявил он.

Премия Нансена — ежегодная правозащитная премия Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев. Медаль за заслуги в области беженцев вручается с 1954 года, а с 1979 лауреатам дают награду в сто тысяч долларов.

Среди людей, получивших награду, бывшая королева Нидерландов Юлиана, оперный певец Лучано Паваротти и другие.

Фото: Фейсбук Азизбека Ашурова.