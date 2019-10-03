Об этом сообщили представители Госагентства по архитектуре и строительству на заседании парламента 3 октября.

По словам статс-секретаря ведомства Самата Борубаева, Исламский банк развития выдал правительству кредит в 20 млн долларов на 30 лет.

Он добавил, что по условиям деньги выданы под 0,75% годовых с 10-летним льготным периодом. Финансирование направят на улучшение систем водоснабжения в Баткенской и Таласской областях.

Директор департамента развития питьевого водоснабжения при Госстрое Аскарбек Токтошев также сообщил, что Саудовский фонд развития также выделит на эти цели 30 млн долларов, а правительство Кыргызстана направит еще 10 млн долларов.

«В общем на проект будет выделено 60 млн долларов, на первом этапе – 20 млн долларов, остальное — на втором. В рамках проекта 130 сел в двух областях будут обеспечены чистой питьевой водой, будет улучшена санитария. Проект рассчитан на 4,5 года», — цитирует Токтошева «Азаттык».

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков неоднократно поднимал вопрос о необходимости обеспечения регионов чистой питьевой водой. В мае глава государства заявил, что ежегодно власти тратят более 4,8 млрд сомов на борьбу с инфекциями, которые возникают из-за грязной воды.

«В ближайшие пять лет будет проведена реабилитация систем водоснабжения в 24 городах и 248 селах республики», — пообещал тогда Жээнбеков.

Согласно отчету омбудсмена, на январь 2018 года жители более 1200 сел в стране не имели доступа к чистой питьевой воде. В 267 селах водопровод построили до 1960-х годов, а в 396 селах страны водопровода нет вообще.

С 2000 года в Кыргызстане запустили проект «Таза суу» по обеспечению сел чистой водой. Тогда 90 млн долларов на его развитие выделил Азиатский банк развития, однако затем проект приостановился из-за череды коррупционных скандалов.