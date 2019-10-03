Контекст: В конце сентября в сети появилось видео с празднования дня рождения Назик Матраимовой, племянницы депутата Искендера Матраимова в отеле «Хаятт». На дне рождения Матраимовой выступили певец Мирбек Атабеков, а также рэп-коллектив ПБЛ-75. Публикация этого видео вызвала общественный резонанс.

Спустя несколько дней в инстаграме был опубликован пост якобы от имени Назик, которая прокомментировала резонанс вокруг своего дня рождения.

«Если человек может позволить своей любимой дочке такой подарок, то почему бы и нет? 25 тысяч евро в нашей стране можно заработать при желании за два месяца […] Ни вы, ни ЖК, ни президент не может упрекнуть, грубо говоря, сказать что-то плохое в сторону моей семьи. Мягко скажем, они наши друзья, те дворовые собачки, что возомнили себя богами в стране», — говорилось в сообщении.

Искендер Матраимов назвал публикацию «фейковой» и заявил, что не нужно вмешивать в политику детей.

Извинения за «фейковый пост»

В инстаграме 2 октября появилось видео с извинениями парня, который якобы создал пост от имени Назик. Через день видео удалили со страницы maxTV, где оно впервые было опубликовано.

На нем запечатлено, что парня кто-то держит за куртку и задает вопросы. Его лицо заблюрено.

Отвечая на вопросы, парень сказал, что «решил подшутить» над Назик Матраимовой, так как та не отвечала ему на сообщения.

«Писал пару раз, она не отвечала. Еще раз написал, не отвечала. Как шутку написал пост. Я удалил все. Сожалею об этом. Прошу прощения», — сказал молодой человек на видео.

Матраимовы о поимке автора

В тот же день депутат парламента Искендер Матраимов заявил изданию Kaktus Media, что милиция нашла парня, который создал фейковый аккаунт его племянницы.

«Парня, который создал аккаунт от ее имени и написал пост, нашли. Мне только что сообщили об этом», — процитировало издание слова Матраимова.

Позднее, новость издания Kaktus Media была изменена. В отредактированном тексте сообщалось, что Искендер Матраимов не знает, «кто и когда поймал парня», якобы писавшего со страницы Назик. По словам Матраимова, он не мог дозвониться до брата, чтобы сообщить подробности.

Вечером 2 октября адвокат семьи Матраимовых Давран Касымов заявил, что Матраимовы «вычислили людей», которые опубликовали пост от имени Назик. А опубликованное видео с извинениями парня назвал «фейком».

«Это не тот парень, видео с которым распространилось в сети. Мы к этому отношения не имеем. Это тоже фейк. У нас не тот уровень, чтобы вот так самим задерживать и поступать неправовым способом», — заявил адвокат.