Комиссия по жалобам на СМИ 3 октября сообщила о поступившем заявлении от парламентария Искендера Матраимова. Его обращение связано с публикациями «Азаттыка» о нападении на их сотрудника Айбека Кулчуманова, которое произошло 28 сентября.

По словам депутата, «Азаттык» опубликовал на русском языке 11 материалов и авторский репортаж журналиста Ыдырыса Исакова.

«11 из 12 публикаций отражают точку зрения самого радио и только тех лиц, которые оказали поддержку или защитили их позицию», — говорится в заявлении депутата.

Матраимов также попросил членов Комиссии обратить внимание на ранее появившуюся в соцсетях запись телефонного разговора Ыдырыса Исакова с одним из сторонников семьи Матраимовых. В ходе разговора некий мужчина, голос которого выдается за Исакова, заявил, что «Азаттык» изучает деятельность семьи Матраимовых из-за «большой политики».

В своем заявлении депутат попросил членов Комиссии дать оценку качеству освещения инцидента «Азаттыком», а также проверить, был ли нарушен этический кодекс журналистов.

Кроме этого, Матраимов заявил о необходимости проведения независимой экспертизы телефонного разговора с возможным участием Исакова, а также приглашения «сторон» для обсуждения опубликованных материалов.

Нападение на оператора «Азаттыка»

Инцидент с участием Айбека Кулчуманова произошел в Оше 28 августа. Оператор «Азаттыка» снимал на дрон видео для предстоящего журналистского расследования о деятельности семьи Матраимовых, когда неизвестные мужчины избили его и отобрали пульт управления дроном, видеоаппаратуру и документы.

Напавшие привезли всю изъятую технику в милицию вечером того же дня. Они также написали заявление на Кулчуманова и обвинили его «во вторжении в частную собственность». Милиция Оша сообщила, что напавшие на Кулчуманова мужчины — «близкие» семьи Матраимовых.

Искендер Матраимов в эфире «Азаттыка» 2 октября заявил, что к Кулчуманову «не было применения силы, а технику просто отобрали». По его словам, дом охраняли, потому что раньше на него совершили разбойное нападение.

Однако редакция «Азаттыка» сообщила, что у их сотрудника диагностирована травма спины, а также расценила инцидент как «акт нападения на свободу слова».