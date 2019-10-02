Министр образования Каныбек Исаков 2 октября подписал указа о запрете сбора денег с родителей на нужды школы.

Главный специалист министерства образования Гулшан Абдылдаева сообщила «Клоопу», что администрация школ теперь не может вмешиваться в дела попечительских советов, которые занимаются сбором денег с родителей.

Попечительские советы — это организации, которые созданы при школах, куда входят родители учеников. Они имеют право собирать деньги и тратить их на решение школьных проблем.

По словам Абдылдаевой, сотрудники администраций школ, нарушающие указ, будут отстранены от работы.

«Учителя школ не на знания детей смотрят, а в карманы. Поэтому мы запрещаем сбор денег на разные фонды. Если администрация или учителя школ будут собирать деньги или оказывать моральное давление на учащихся и их родителей, то виновные будут уволены», — объяснила Абдылдаева.

Несмотря на подписанный министром указ, 2 октября возле Жогорку Кенеша собрались около 50 демонстрантов, которые выступили против сбора денег в школах. По словам организаторов, в акции участвовали родители из Таласской, Ошской и Чуйской областей.

«Мы против коррупции через фонды. Министр подписал указ, что учителя и директоры не должны собирать деньги. Но это не меняет ситуацию. В месяц собирают более 1 млн сомов», — цитирует одного из митингующих издание Akipress.

По словам Замиры Мамбетовой, которая организовала митинг, недавний приказ министра образования о запрете поборов не отличается от уже подписанных.

«В приказе говорится, что руководство школы и учителя не должны собирать деньги, но они и так их не собирают. Их собирают сами родители и они не могу отказаться от этого, потому что на них оказывают давление», — цитирует Мамбетову издание «Kaktus Media».

Похожий приказ о запрете сбора денег был подписан и в2017 году. В документе также говорилось, что директора школ будут нести личную ответственность за незаконные поборы.

Однако ситуация с поборами остается прежней, потому власти в должной мере не обеспечивают школы всем необходимым. На деньги, собранные родителями, делается ремонт, закупаются необходимые учебные материалы, а также иногда часть средств уходит на зарплаты преподавателям.