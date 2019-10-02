Бывший министр экономики Кыргызстана Эмиль Уметалиев сообщил, что его вызвали на допрос в качестве свидетеля. Уметалиев должен явиться на встречу со следователем 2 октября.

«Причину допроса я не знаю, мне не понятно, для чего вызывают. На допрос я пойду с адвокатом», — сообщил Уметалиев «Азаттыку».

Журналистке «Клоопа» не удалось связаться с пресс-службой Военной прокуратуры на момент публикации материала.

Эмиль Уметалиев возглавлял Министерство экономического развития в 2011-12 годах. Сейчас он является главой компании Kyrgyz Concept.