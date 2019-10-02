Первомайский райсуд запретил проведение митингов перед зданиями Жогорку Кенеша, Дома правительства и на площади Ала-Тоо с 1 по 15 октября с переносом мероприятий в сквер имени Горького на улице Исанова.

Суд принял решение об ограничении митингов по просьбе милиции Первомайского района. Согласно заявлению милиции, к ним обратились 10 граждан, которые опасаются, что со 2 по 15 октября пройдут митинги с участием 1000 человек.

Также милиция обосновывает свое прошение жалобами жителей близлежащих домов на то, что митингующие «мешают их спокойствию», а также нарушают общественный порядок «своими выкриками и шумом».

По мнению милиции, митинги нужно запретить в центре города, так как могут возникнуть «провокации и стихийные драки митингующих», а организаторы демонстраций не смогут «обеспечить безопасность».

Несмотря на запрет, у Белого дома 2 октября собрались около 50 человек, которые требовали повышения зарплаты учителям, ротации директоров школ и запрета денежных сборов.

Первомайский суд периодически запрещает проводить митинги возле парламента и правительства. Последний раз суд запретил проведение любых мероприятий в центре Бишкека с 17 сентября до 30 сентября. Тогда под запрет попало мирное шествие «Бишкек за климат», запланированное на 20 сентября. Первомайская администрация объяснила такое решение «фактами религиозно-экстремистских проявлений».

В апреле этого года Мэр Бишкека Азиз Суракматов предложил ввести мораторий на проведение митингов в столице до 2020 года. Он пообещал, что мэрия будет выделять помещения для решения проблем через дебаты и круглые столы.

Однако право кыргызстанцев на мирные митинги и шествия обеспечивает конституция. Согласно закону «О мирных собраниях», госорганы и органы местного самоуправления, например мэрия, обязаны уважать право граждан на мирные собрания. Организаторы маршей и митингов должны лишь заранее уведомить власти о планируемом мероприятии.