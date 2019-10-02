Редакция «Азаттыка» сообщила 2 октября, что милиция вновь начнет следствие в отношении их журналиста Ыдырыса Исакова.

С соответствующим заявлением в правоохранительные органы обратился житель Оша. Он заявил, что Исаков «потребовал пять тысяч долларов или его машину “Лексус”, иначе он опубликует материал в интернете». О каком материале идет речь — неизвестно.

Сам Исаков посчитал обвинения в свой адрес клеветой. По его словам, заявитель — «бывший полковник милиции, который работает на бизнесмена Жалила Атамбаева».

Ранее Исаков провел журналистское расследование и уличил Атамбаева в сокрытии налогов. По итогам материала Исакова, ГСБЭП возбудила уголовное дело.

Это уже не первое заявление в отношении Исакова. В апреле в милицию уже поступала жалоба на журналиста, однако тогда дело было закрыто из-за недостатка доказательств.