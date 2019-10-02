Журналисты издания «Super.kg» сняли сюжет о нападении на оператора «Азаттыка» Айбека Кулчуманова. Это произошло спустя несколько дней после того, как «близкие» семьи Матраимовых напали на Кулчуманова, когда тот снимал видео на дрон. У сотрудника «Азаттыка» отняли документы и оборудование, а позже его обвинили «во вторжении в частную собственность».

«Это общий дом, а не одного Райымбека»

Управляющий благотворительным фондом Матраимовых «Исмаил ата» Руслан Матраимов заявил журналистам, что в утро нападения на Кулчуманова его в доме не было.

«Утром дома был один человек, который присматривает за домом, когда меня нет. Мне позвонили: “Брат, дома дрон упал на землю, что делать?”. Я сказал, чтобы они пошли и во всем разобрались в рамках закона», — объяснил Матраимов.

Он также заявил, что дом, недалеко от которого произошло нападение на Кулчуманова, принадлежит всей их семье, а не только Райымбеку Матраимову, как ранее утверждалось в журналистских расследованиях «Азаттыка».

«[…] дом купили в 2005 году на имя моей покойной мамы. Своими силами закончили за 4-5 лет […] Мы в нем выросли, я — самый младший в этом доме», — заявил Матраимов.

«Дом Матраимова — самый защищенный не только в Оше, но и в Кыргызстане»

Журналист «Азаттыка» Ыдырыс Исаков рассказал, что в день нападения его коллега Айбек Кулчуманов снимал видео для журналистского расследования, которое сейчас делает Али Токтакунов.

«Нужно было снять объекты, которые принадлежат Райымбеку Матраимову, Искендеру, Тилеку, сестрам, тете, своячнице и другим […] Напавшие говорят, что оператор перепрыгнул через стену, зашел на частную собственность, но в дом Матраимова не то, что человек, мышь не пройдет», — заявил Исаков.

По его словам, дом окружает трехметровый забор, а по периметру установлены камеры видеонаблюдения. Кроме того, территорию охраняют четверо или пятеро охранников. «Дом Райымбека Матраимова — самый защищенный объект не только в Оше, но и в Кыргызстане», — добавил журналист.

Исаков также рассказал, что Матраимовы без разрешения перекрыли дорогу к учебному центру «Келечек», где учатся дети со всего Оша. По его словам, съемку производили, чтобы затем показать и доказать факт перекрытия дороги.

Однако Руслан Матраимов заявил, что дорогу перекрыли с согласия местных властей. Те жаловались на то, что трасса является «проходным двором». По его словам, они лишь установили ворота на дороге, потому что раньше «наркоманы на машине приезжали и был притон».

«Всегда говорят Матраимовы, про Матраимовых много бывает разговоров. Нас показывают народу монстрами. Мы не из такой семьи. Мы на заработанные чисто своими силами деньги построили дом. Мы дети людей, которые вышли из хорошей семьи», — заявил он.

Нападение на оператора «Азаттыка»

Айбека Кулчуманова избили в Оше 28 сентября. Он управлял дроном и снимал видео для предстоящего расследования о деятельности семьи Матраимовых. Неизвестные мужчины отобрали у него пульт управления дроном, видеооборудование на сумму 1,5 млн сомов, а также документы.

Они пообещали вернуть технику позже, и тем же вечером привезли все в местное отделение милиции, где написали заявление на Кулчуманова, обвинив его «во вторжении в частную собственность». Позже милиция Оша сообщила, что напавшие на Кулчуманова — «близкие» семьи Матраимовых.

Редакция «Азаттыка» расценила инцидент как акт нападения на свободу слова. Депутаты парламента Жанар Акаев и Аида Касымалиева, которые раньше работали в «Азаттыке», призвали «тщательно расследовать инцидент».

Пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев заявил, что правительство «обеспокоено» нападением на Кулчуманова, но в деталях должно разбираться следствие.

Соавторы: Элвира Султанмурат кызы, Кайрат Замирбеков