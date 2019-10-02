Российская федеральная служба по надзору в сфере связи (Роскомнадзор) заблокировала доступ к сайту информационного агентства «Фергана», который освещает события в Центральной Азии. Редакция «Ферганы» заявила, что не получала от Роскомнадзора никаких предупреждений.

Роскомнадзор внес сайт «Ферганы» в список ресурсов, содержащих информацию, распространение которой на территории России запрещено, вечером 1 октября.

Редакция издания заявила, что не получала от представителей Роскомнадзора никаких предупреждений и причины блокировки им неизвестны.

«Мы понятия не имеем, к какой именно информации, опубликованной у нас, и у кого возникли претензии. Но Роскомнадзор уже поспешил внести нас в реестр и ограничил доступ к странице», – говорится в редакционном сообщении.

Журналисты отметили, что по российскому закону, порядок блокировки обязывает уведомить владельца сайта о наличии запрещенной информации и о необходимости ее удалить. Если владелец сайта не принимает необходимых меры, доступ к ресурсу блокируется.

«Блокировка стала для нас полной неожиданностью, мы будем разбираться в ситуации. Мы уже отправили запрос в Роскомнадзор с требованием объяснить, почему доступ к сайту был ограничен без предупреждения», — заявила главный редактор «Ферганы» Мария Дубнова.

Информационное издание «Фергана» работает с 1998 года. В основном, журналисты освещают события, происходящие в Центральной Азии. В разное время, доступ к ресурсу блокировали в Кыргызстане, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Сейчас «Фергана» заблокирована в Туркменистане.