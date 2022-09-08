Прокуратура Иссык-Кульского района возбудила уголовное дело на один из пансионатов за слив канализационных стоков в озеро Иссык-Куль. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Сообщается, что надзорный орган района проверил опубликованную в социальных сетях информацию о том, что стоки канализации пансионата сливаются в озеро Иссык-Куль.

«Очистные сооружения пансионата нарушают требования экологических, санитарных норм и правил. Возбуждено уголовное дело по статье “Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ”. Проводится расследование», – отметили в Генпрокуратуре.