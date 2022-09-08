В Оше завершили строительство 240-квартирного дома для сотрудников МВД. Об этом сообщил президент Садыр Жапаров 8 сентября на встрече министров внутренних дел государств-участников СНГ, которое проходит в Чолпон-Ате.

Жапаров сообщил о том, что завершается строительство нового здания войсковой части 707 Внутренних войск МВД.

«Государство на постоянной основе работает над улучшением материального и социального положения сотрудников внутренних дел», — сказал он.

На встрече президент также заявил, что потенциал МВД Кыргызстана «позволяет утверждать о его готовности к современным вызовам и угрозам, обеспечить права, свободы и законные интересы граждан». По его словам, ведомство в последнее время провело много мероприятий, «направленных на охрану правопорядка, борьбу с преступностью, обеспечение безопасности населения, создание условий для мирной и стабильной жизни граждан».

Критика МВД

Работа Министерства внутренних дел за последние годы не единожды критиковалась, а главу ведомства Улана Ниязбекова не раз призывали оставить занимаемый пост.

Например, отставки Ниязбекова требовали после резонансного случая с Айзадой Канатбековой — девушку похитили и убили. Похищение, убийство девушки и действия милиции вызвали возмущения среди общественности. После этого ряд высокопоставленных милиционеров лишились должностей, но Ниязбеков остался на своем посту.

Отставку главы МВД вновь потребовали после дела об изнасиловании 13-летней девочки, в котором в качестве обвиняемых проходили двое сотрудников милиции. По словам родных пострадавшей, девочку подвергали сексуальному насилию почти полгода, запугивая и угрожая.

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Правозащитники отмечали, что МВД очень слабо работает в части защиты женщин и детей от насилия, и говорили о необходимости реформ в министерстве.

Широкий резонанс вызвала цитата Ниязбекова об этом деле. Министр отвечал на вопрос журналистов о том, почему в отношении руководителей милиционеров, обвиняемых в изнасиловании 13-летней девочки, не приняли строгого наказания.

«Это было в нерабочее время. Давайте не будем вмешиваться в судебный процесс», — ответил Ниязбеков.

30 августа Свердловский райсуд Бишкека признал двух милиционеров виновными и приговорил их к 15 годам лишения свободы. Охранника, также обвиняемого по этому делу, приговорили к десяти годам. Кроме того, все обвиняемые должны были выплатить потерпевшей стороне по 100 тысяч сомов каждый в качестве компенсации за моральный ущерб. Вместе с тем милиционеры после освобождения три года не смогут занимать какую-либо должность.