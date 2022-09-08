В Тюпском районе Иссык-Кульской области мужчина на протяжении года насиловал свою несовершеннолетнюю падчерицу. Об этом журналистке «Клоопа» сообщили в пресс-службе УВД Иссык-Кульского района.

В милиции сообщили, что заявление на мужа 29 июля 2022 года написала жительница Тюпского района. Она рассказала, что ее супруг на протяжении года насиловал ее двенадцатилетнюю дочь.

По этому факту возбудили уголовное дело по статье «Изнасилование». По подозрению в изнасиловании задержали 60-летнего жителя села Тюп.

«31 августа дело передали в Тюпский районный суд, который постановил арестовать подозреваемого на два месяца на время следствия. Назначены экспертизы. Подозреваемый полностью сознался в содеянном», – отметили в областной милиции.

Директор центра помощи детям при Тюпском айыл окмоту, психолог Назгуль Осмонова рассказала изданию 24.kg, что девочка занималась в их центре, но в мае 2022 года перестала ходить к ним.

«Выяснилось, что девочка расплакалась и рассказала о насилии со стороны отчима тете, когда та хотела отправить ее обратно в Тюп. Ребенок сказал, что не хочет возвращаться домой. Девочка сильно замкнулась. Она была истощена и не проявляла эмоций. Психологически и физически сильно пострадала», — рассказала Осмонова.

По словам психолога, мужчина насиловал девочку, когда его жена уходила работать на бирже труда. Она отметила, что отчим угрожал девочке убийством, если она кому-либо расскажет о случившемся.

«После того как начались разбирательства, в районе пострадавшая уже не могла находиться. Все указывали на нее пальцем. К тому же 16-летний агрессивный сын отчима угрожал девочке и ее матери, что убьет их. Еле нашли им квартиру в другом месте. Хочу сказать: даже если такие истории обретают огласку, пострадавшим не удается получить должной защиты», — подчеркнула Осмонова.

Насилие в отношении детей

В июне МВД сообщало, что в Кыргызстане с начала 2022 года зарегистрировали более 400 фактов насилия в отношении детей, в том числе 55 случаев насилия сексуального характера.

Количество регистрируемых фактов насилия в отношении детей с каждым годом растет. Зачастую дела не доходят до суда, так как в большинстве случаев насилие в отношении детей совершается родственниками.

Даже если семьи пострадавших решаются написать заявление, потом они его могут забрать, договорившись с родственниками. Власти не искореняют подобную практику и это приводит к тому, что насильники остаются безнаказанными.

Для детей и подростков есть Центр помощи детям в Бишкеке. Туда можно обратиться по номерам: +996773192099 и +996707079597. В Джалал-Абаде также есть реабилитационный центр для детей «Ак жол», контакты центра: +996773741191.

Адреса и телефоны центров помощи детям, пострадавшим от насилия:

Чуйская область, Бишкек, улица Карасаева №73, телефоны: 0312 442510, 0312 442574, 0312 542934;

Ошская область, Ош, улица Гапара Айтиева, 5/1, телефон: 03222 62288;

Талаская область, Талас, телефон: 0778 4366775;

Ысык-Кульская область, Каракол, улица Жамансариева № 163, телефоны: 03922 50405, 03922 50212;

Ысык-Кульская область, село Тюп, улица Иссык-Кульская №33, телефон: 03945 24546.

Адреса и телефоны кризисных центров, куда можно обратиться, если по отношению к вам или вашим близким оказывают насилие:

муниципальный кризисный центр «Аялзат» в Бишкеке — телефон: 65-37-42, 65-37-38;

кризисный центр «Шанс» — Бишкек, проспект Чуй, 207, квартира 509, телефон: 0709710320;

кризисный центр «Сезим» — Бишкек, улица Табышалиева, 3, телефон: 0312512640;

ОО «Энсан — Диамонд» — Ош, улица Ленина, 205/105, телефон: 0772328960, 0322222965;

кризисный центр «Акылкарачач» — Ошская область, село Гульча, улица Набережная, 1, телефоны: 0555281423, 0776281423;

кризисный центр «Аруулан» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0776380777, 0322255608;

кризисный центр «Ак журок» — Ош, улица Ленина, 205, телефоны: 0550231329, 0322245976;

ОО Кризисный Центр «Мээрбан» — Ош, улица Ленина, 312/23, телефон: 0773843461;

НПО Кризисный Центр «Тендеш» — Нарын, улица Кыргыза, 31/3, телефоны: 0700257890, 0352250270, 03522295047;

кризисный центр «Маана» при ОФ «Аялзат» — Талас, улица Тагайбаева, 274/2, телефоны: 0557484713, 0342255885;

кризисный центр «Жаныл Мырза» — Баткен, улица Сыдыкова, 3, телефон: 0777393077;

кризисный центр «Каниет» — Джалал-Абад, улица Б.Осмонова, 113, телефон: 0372255084;

ОО «Аялзат — развитие женских инициатив» — Каракол, улица Абдрахманова, 105-14, телефоны: 0392251091, 0553835717;

кризисный центр «Алтынай» в Чолпон-Ате — 0709694550;

кризисный центр «Мээрман» в Караколе — 0706383637;

Центр помощи и реабилитации женщин «Химая» в Караколе — 0702223535 (горячая линия), 0551733390.

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