Однако после слов пресс-секретаря президента некоторые пользователи обратили внимание на маску в руке Сабыра Жапарова на фотографии. Аргументом пользователей соцсетей стало то, что пандемии коронавируса, а следовательно и обязанности носить маску не было в 2016-2017 годах.

В результате Султанбаев пообещал позже предоставить СМИ информацию об обстоятельствах, в которых было сделано фото. Однако на момент публикации объяснение не появилось.

Скандал с золотом и требование оппозиции

Фотография с золотом брата президента появилась в сети на фоне скандала с засекречиванием информации о продаже свыше 19 тонн золота на сумму более $1 млрд.

В отчетах Нацбанка говорится, что 19,2 тонны золота на сумму $1,1 млрд долларов экспортировали в «неопределенную страну». Президент Садыр Жапаров заявил, что информация о стране, куда было продано золото, засекречена из-за безопасносности.

Однако журналисты выяснили, куда было продано золото — этой страной оказалась Швейцария.

На фоне засекречивания информации с несколькими заявлениями выступило Объединенное демократическое движение (ОДД). Они потребовали от президента предоставить отчет по золоту и деятельности «Кумтора», который летом перешел Кыргызстану.

«Куда были потрачены $1 мдрд 210 млн, полученные за золото, проданное Кыргызстаном Швейцарии? По официальным данным, цена золота, проданного в Великобританию (4 тонны) и Швейцарию (1 тонна), составляла $57-58 млн за тонну, в то время как наше правительство продало 1 тонну в Китай и 1 тонну в Таиланд по $36-37 млн. Почему такая большая разница в ценах и куда она делась? Национальный банк заявил, что золото, проданное в Швейцарию, не произведено на Кумторе, а являлось частью золотовалютного резерва. Если так, то где 14,5 тонны золота, добытого на Кумторе в 2021 году?» — говорится в заявлении оппозиционеров, которое они распространили 7 сентября.