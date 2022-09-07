7 сентября пользователи соцсетей стали распространять фотографию с братом президента Садыра Жапарова — Сабыром. На ней Сабыр Жапаров держит в руках слитки золота.
Фотография стала широко обсуждаться и некоторые пользователи соцсетей начали требовать разъяснений.
С объяснением выступил пресс-секретарь президента Эрбол Султанбаев. Под публикацией активиста Атая Бейшенбека Султанбаев написал, что фотография старая. По его словам, якобы она сделала 2016-2017 годах.
Однако после слов пресс-секретаря президента некоторые пользователи обратили внимание на маску в руке Сабыра Жапарова на фотографии. Аргументом пользователей соцсетей стало то, что пандемии коронавируса, а следовательно и обязанности носить маску не было в 2016-2017 годах.
В результате Султанбаев пообещал позже предоставить СМИ информацию об обстоятельствах, в которых было сделано фото. Однако на момент публикации объяснение не появилось.
Скандал с золотом и требование оппозиции
Фотография с золотом брата президента появилась в сети на фоне скандала с засекречиванием информации о продаже свыше 19 тонн золота на сумму более $1 млрд.
В отчетах Нацбанка говорится, что 19,2 тонны золота на сумму $1,1 млрд долларов экспортировали в «неопределенную страну». Президент Садыр Жапаров заявил, что информация о стране, куда было продано золото, засекречена из-за безопасносности.
Однако журналисты выяснили, куда было продано золото — этой страной оказалась Швейцария.
На фоне засекречивания информации с несколькими заявлениями выступило Объединенное демократическое движение (ОДД). Они потребовали от президента предоставить отчет по золоту и деятельности «Кумтора», который летом перешел Кыргызстану.
«Куда были потрачены $1 мдрд 210 млн, полученные за золото, проданное Кыргызстаном Швейцарии? По официальным данным, цена золота, проданного в Великобританию (4 тонны) и Швейцарию (1 тонна), составляла $57-58 млн за тонну, в то время как наше правительство продало 1 тонну в Китай и 1 тонну в Таиланд по $36-37 млн. Почему такая большая разница в ценах и куда она делась? Национальный банк заявил, что золото, проданное в Швейцарию, не произведено на Кумторе, а являлось частью золотовалютного резерва. Если так, то где 14,5 тонны золота, добытого на Кумторе в 2021 году?» — говорится в заявлении оппозиционеров, которое они распространили 7 сентября.
Отчета от Кабмина по золоту требует и парламент. На заседании Жогорку Кенеша 7 сентября ряд депутатов выступили с предложением заслушать отчет Кабмина по этому вопросу в парламенте.
Нардеп Шайлообек Атазов отметил, что необходимо пригласить на заседание и Тенгиза Болтурука, которого сняли с поста внешнего управляющего «Кумтором» из-за обнаруженных финансов нарушений на руднике. Также сообщалось, что Генпрокуратура совместно с ГКНБ, МВД и Счетной палатой начала проверку деятельности предприятия.
«Говорят, что в 2021 году вывезли 19 тонн золота. Когда Кумтор переходил Кыргызстану, мы поддержали и верили, что Кыргызстан станет жить богато, что избавимся от долгов. Почему Тенгиза Болтурука убрали с должности, какую проверку провела Счетная палата и что выявила? Нам нужны ответы», — сказал Атазов.
Своего коллегу поддержали депутаты Тазабек Икрамов и Дастан Бекешев.
Нардеп Исхак Масалиев же напомнил, что президент Садыр Жапаров в июле этого года пообещал предоставить отчет по «Кумтору», но все еще не сделал этого.