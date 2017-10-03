Генеральный директор КТРК Илим Карыпбеков заявил, что сторонники кандидата на пост президента Бакыта Торобаева «угрожают» штурмом, чтобы попасть на теледебаты. Телеканал не включил политика в эфир из-за того, что тот ранее отказался от участия в дебатах.

Карыпбеков написал на своей странице в фэйсбуке, что с утра 3 октября сотрудникам телеканала поступают звонки с угрозами от сторонников Торбаева. Теледебаты, где должен был выступать Торобаев, начнутся 3 октября в 21:00.

«Ответственным сотрудникам КТРК поступают звонки с угрозой от ваших [Торобаева] представителей и сторонников о том, что они сегодня придут на дебаты и при необходимости штурмом пройдут на дебаты», — написал Карыпбеков.

Урматтуу Бакыт Эргешович! Урматтуу талапкердин өкүлдөрү! Бүгүн эртеден бери биздин жооптуу кызматкерлерге сиздин тарап… Posted by Ilim Karypbekov on Monday, October 2, 2017

Глава телеканала призвал сторонников политика к спокойствию и соблюдению закона.

«Эти действия не могут привести к вашему участию в дебатах, а ставят под угрозу срыва дебаты», — написал он.

Штаб партии «Онугуу-Прогресс» оказался недоступен для комментариев на момент публикации материала.

В пресс-службе Центризбиркома журналисту Kloop.kg сказали, что рекомендовали телеканалу дать возможность Торобаеву выступить в прямом эфире.

Отказ Торобаева от эфира

Ранее Торобаев отказался от сотрудничества с телеканалом, после того как в эфире «Ала-Тоо 24», который входит в телесемейство КТРК, показали видео о подкупе избирателей со стороны штаба политика.

В штабе Торобаева заявили, что видео не соответствует действительности и его сняли «с участием подставных лиц с целью провокации». По мнению представителей штаба политика, размещение этого «провокационного сюжета» порочит честь Торобаева.

Однако, 2 октября он потребовал от ЦИКа и КТРК, чтобы его снова включили в эфир.

«В связи с тем, что за последние несколько дней произошли громкие события, связанные с выборным процессом и тем, что КТРК практически превратился в рупор для шельмования оппозиционных кандидатов, я намерен выступить на прямых теледебатах и донести до своих избирателей истинную суть происходящего», — заявлял Торобаев.

Но руководство канала отказалось включать политика в эфир, объясняя это отсутствием времени на подготовку.

Теледебаты на КТРК — обязательная часть агитационной кампании перед президентскими выборами. Дебаты пройдут в 2 этапа с 3 по 12 октября. Первыми в эфире будут выступать лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров и экс-генпрокурор Азимбек Бекназаров.

Выборы президента пройдут 15 октября этого года, за пост главы государства борются 12 человек.

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