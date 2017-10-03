Сбежавший от хозяина бык сбил с ног женщину и напал на милиционера, который его хотел поймать. Женщину госпитализировали, милиционер не пострадал.

Пресс-секретарь Патрульной милиции Таалай Бугубаев сообщил журналисту Kloop.kg, что бык сбил женщину на улице Киевской примерно в час дня.

Бык также напал на сотрудника Патрульной милиции на этой же улице, когда инспектор пытался поймать животное.

Наши люди настолько суровы, что могут на быка с голыми руками идти 😬 pic.twitter.com/YJCBu2Njx0 — Эрни (@JohnnyPub) October 3, 2017

Пострадавшую доставили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, у нее ушиб поясничного отдела позвоночника. Сотрудник патрульной милиции не пострадал.

По словам Бугубаева, прибывший на место наряд «задержал быка» на пересечении улицы Киевской с Логвиненко, после того как один из автомобилей наехал на конец веревки, которая была завязана на шее быка.

«Позже нашелся его хозяин, который рассказал, что быка привезли с рынка для строительной компании “Авангард”, чтобы зарезать для рабочих. Но при разгрузке животное вырвалось и сбежало», — сказал он.

Сотрудники патрульной милиции передали быка и показания очевидцев в УВД Первомайского района.