Съемочная команда партнера «Открытой Азии онлайн» — телеканала «Ынтымак» — побывала в отдаленных районах республики при поддержке Фонда Сорос — Кыргызстан и убедилась, что в селах страны есть множество учебных заведений, в которых дети рискуют жизнью, чтобы просто получить знания.

Оригинал материала опубликован на сайте «Открытая Азия»

В Кыргызстане сейчас более двух тысяч школ. Из них в аварийном состоянии — 193, больше всего их на юге. Согласно данным неправительственной организации Булан Институт, в некоторых зданиях (а многие из них были возведены еще в 80-х годах прошлого столетия) все равно учатся дети.

Например, в средней школе в селе Кожокелен ученики исправно каждый день садятся за парты, хотя здание уже полностью покрылось трещинами.

Три года назад администрация этого учебного заведения получила предписание от МЧС о прекращении занятий в здании. Тогда школьники с учителями перебрались в дома местных жителей и даже в юрты. Но в 2016 году, после повторной экспертизы, детям и педагогам разрешили вернуться.

Журналисты телеканала «Ынтымак» побывали в Кожокелене и узнали, что поменялось в школе почти за год с последнего приезда.

Раньше чиновники Министерства образования обещали, что новая школа появится в Кожокелене в 2016 году. Но вот уже осень 2017 года, а ничего не поменялось. Новая школа представлена фундаментом. На ее строительство требуется 52 млн сомов, а выделено пока только 14 млн.

В Министерстве образования есть конкретный список по областям и районам, где указано состояние всех аварийных школ, сколько детей там учатся, а также расписано, когда все эти здания должны быть отремонтированы.

Но этот список журналистам не показывают: на нем стоит гриф «для внутреннего пользования». В этом документе есть и так называемый «красный список», куда входят 12 особо аварийных школ, в которые детей пускать нельзя категорически.

В этот перечень входит школа в селе Кара-Гур Кара-Суйского района. Она вообще-то уже рухнула — три года назад на нее сошел сель. Дети же учатся в арендованном домике, который тоже вот-вот обрушится: его подпирают балками. На учеников сыпется штукатурка.

Учебный год дети Кара-Гура должны были начать в новой школе. Но сроки сдачи объекта и раньше несколько раз переносили, а теперь обещают не раньше конца 2017 года. Но местные жители этому не верят – говорят, слишком многое еще не доделано.

Палатки, юрты, арендованные развалюхи – это еще что. Бывает, что кыргызстанские ученики сидят за партами… в контейнерах. Школу в селе Миялы МЧС закрыло, потому что на нее может в любой момент сойти оползень. 130 детей каждый день ходят пешком четыре километра в соседнее село – это старшие, а 21 школьников в начальных классах получают образование в контейнере.

«Мы постарались создать все необходимые условия для учеников. Но с наступлением холодов будет невозможно учиться в контейнере. Мы волнуемся за детей, потому что не знаем, сколько это все будет продолжаться», – говорит учительница Жазгүл Ысманова.

В 2016 году на строительство школ в Кыргызстане было выделено более 3 млрд сомов. Улугбек Матисаков, заместитель директора департамента жилищно-гражданского строительства при Госархстрое, считает, что в прошлом году правительство поставило «рекорд» – в стране сдали в эксплуатацию 77 школ — 21 из них профинансировали из госбюджета по статье «Капитальные вложения», 54 здания построили за счет средств от продажи лицензии на разработку месторождения «Джеруй».

В 2017 году в список обязательного финансирования попали 329 социальных объектов. В их числе и 192 школы, которые являются «долгостроями». На них решили выделить 6 миллиард сомов.

Но за новые здания браться не будут – только за те, что уже возведены на 70 процентов. А объекты, которые находятся на стадии вырытых котлованов или залитых фундаментов, еще не скоро дождутся своей очереди.

В 2013 году Министерство образования провело оценку безопасности всех школ при финансовой и технической поддержке UNICEF и USAID. Выяснилось, что 84 процента школ в Кыргызстане являются небезопасными. 80 процентов этих зданий уже «старички» — им от 50 до 100 лет.

Это значит, что количество учебных заведений в аварийном состоянии в стране будет расти с каждым годом. Постройку такого количества новых школ бюджет республики просто не потянет.

Дети по всей стране продолжат ходить за знаниями через бурные реки, по опасным автотрассам, ветхим мостам, чтобы учиться в полуразрушенных хибарах и в холодных контейнерах.

Фото: «Открытая Азия»