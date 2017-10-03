Оппозиционер Омурбек Текебаев добровольно сложил с себя полномочия лидера фракции «Ата Мекен» в парламенте. Теперь фракцию возглавляет Алмамбет Шыкмаматов.

Шыкмаматова выбрали лидером на заседании фракции «Ата Мекен», которое прошло 3 октября. Ранее он временно исполнял обязанности лидера фракции.

В секретариате партии журналисту Kloop.kg сообщили, что экс-глава «Ата Мекена» Омурбек Текебаев сложил с себя полномочия лидера фракции из-за приговора суда.

Бишкекский городской суд 2 октября оставил в силе приговор Текебаеву. Оппозиционера осудили на 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества по статье «Коррупция».

Однако судья применил к нему амнистию и снизил срок Текебаеву до 4,5 лет тюрьмы.

Политика признали виновным в получении взятки в размере 1 млн долларов от российского бизнесмена Леонида Маевского, взамен на доступ к управлению компанией «Мегаком».

Сам Текебаев не согласен с приговором, считая его «политически мотивированным».

Кто такой Алмамбет Шыкмаматов?

Алмамбет Шыкмаматов — депутат парламента от оппозиционной партии «Ата Мекен».

В партию он вступил в 2015 году, ранее в разное время занимал должности председателя Государственной регистрационной службы, аудитора Счетной палаты и министра юстиции.

Шыкмаматов вместе с Текебаевым и Аидой Саляновой выступили с критикой политики президента Алмазбека Атамбаева и его поправок в Конституцию в 2016 году.

Против всех троих возбудили уголовные дела. Против Шыкмаматова возбудили дело в феврале этого года по статьям «Коррупция» и «Служебный подлог».

По версии следователей ГКНБ, Шыкмаматов был в составе тендерной комиссии, которая следила за покупкой служебных автомобилей Счетной палатой в 2011 году, и подстроил победу компании «Барат Люкс».

Следователи также считают, что Шыкмаматов включил в тендерную заявку автомобиль своей жены, продав его за 14 500 долларов США, хотя, согласно экспертизе, автомобиль стоит около 10 тысяч долларов.

Рассмотрение дела должно было пройти в Первомайском районном суде в мае 2017 года, но его перенесли на неопределенный срок.

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