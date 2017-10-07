Президент Алмазбек Атамбаев посетил с официальным визитом Узбекистан и встретился с главой страны Шавкатом Мирзиёевым. Главы государств договорились об участии Узбекистана в строительстве Камбар-Атинской ГЭС-1, совместном использовании Касансайского (Орто-Токойского) водохранилища и бесплатных грузоперевозках по новой трассе.

Атамбаев пробыл в Узбекистане два дня — 5 и 6 октября. Президент совершил визит в соседнюю республику ровно через месяц после того, как Кыргызстан посетил глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

В аппарате президента Кыргызстана визит Атамбаева в Ташкент назвали «поистине историческим».

«Мы благодаря политической воли двух президентов нашли компромиссы. Есть вопросы, но они решаемы. Мы подписали около 12 документов, но дали поручение министерствам, ведомствам, ответственным экспертам, чтобы они посидели до вечера, надо будет и до утра, чтобы выйти на подписание 5-6 документов», — описал визит Мирзиёев.

Мирзиёев встретил Атамбаева в аэропорту, и по всему пути следования президентского кортежа глава Кыргызстана мог наблюдать флаги двух стран и плакаты с приветственными надписями на кыргызском и узбекском языках.

Большую часть времени президенты провели на переговорах, однако Атамбаев также посетил несколько мест, прежде чем вылететь обратно.

Президент Кыргызстана возложил цветы к монументу «Независимости и гуманизма». После этого Мирзиёев и Атамбаев посетили выставку промышленной продукции двух стран в комплексе «Узэкспомарказ», где ознакомились с товарами.

Строительство Камбар-Атинской ГЭС-1

Во время переговоров президенты договорились о сотрудничестве в постройке Камбар-Атинской ГЭС-1.

Президенты подписали Меморандум о взаимопонимании между «Национальной энергетической холдинговой компанией» и «Узбекгидроэнерго» о сотрудничестве в постройке Камбар-Атинской ГЭС-1

Мирзиёев заявлял, что узбекские власти будут помогать в строительстве станции еще во время визита в Кыргызстан.

«[Президент Кыргызстана] Алмазбек Шаршенович сказал, что ни одна станция не будет строиться без участия Узбекистана. Я полностью согласен, мы будем принимать самое активное финансовое участие, будем вместе строить Камбар-Атинскую ГЭС, потому что она нам необходима. Это выгодно для обеих стран», — сказал он.

Первый президент Узбекистана Ислам Каримов выступал против строительства гидроэлектростанций на территории Кыргызстана. Он считал, что это приведет к дефициту воды как в Узбекистане, так и в центральноазиатском регионе, и может «привести к противостоянию и даже войне».

Споры о воде между Кыргызстаном и Узбекистаном начались после развала Советского Союза, потому что перестал работать единый водно-энергетический комплекс, который учитывал интересы обеих стран.

На территории Кыргызстана в верховьях рек — огромные запасы водных ресурсов. Узбекистану не хватает воды, потому что он находится ниже по течению рек.

Кыргызстан использует реки в основном для выработки электричества на ГЭС, что приводит к сбросу воды зимой. Летом же страна накапливает водные ресурсы для осенне-зимнего периода. Однако Узбекистану вода нужна именно летом для полива полей.

Использование Касансайского (Орто-Токойского) водохранилища

Правительства стран также подписали соглашение о совместном использовании Касансайского (Орто-Токойского) водохранилища в Джалал-Абадской области.

Контроль и охрана водохранилища будет обеспечивать Кыргызстан, Узбекистан продолжит использовать воду из водохранилища и будет возмещать затраты на обеспечение его работы.

Из-за несогласованности использования водохранилища происходило несколько серьезных конфликтов.

Один из них случился весной 2016 года, когда кыргызские власти отказались пропускать специалистов из Узбекистана для ремонтных работ на водохранилище. Они объяснили это тем, что только кыргызские специалисты должны проводить такие работы.

После этого 18 марта власти Узбекистана выставили два БТРа и два КамАЗа с военными на спорном участке кыргызско-узбекской границы. Кыргызстан поступил аналогично, выставив на границе два БТРа с военными. Военные покинули спорную территорию только в конце марта.

Второй напряженный момент возник в августе 2016 года. Кыргызские милиционеры 13 августа задержали за нарушение границы в Ала-Букинском районе сотрудника милиции Узбекистана. После этого 22 августа на несогласованную гору Унгар-Тоо с двух вертолетов МИ-8 высадились семь сотрудников МВД Узбекистана.

Уже 24 августа МВД Узбекистана задержало четверых инженеров радиорелейной станции «Кербен» на Унгар-Тоо.

Инженеров радиорелейной станции освободили 9 сентября. Все это время они находились в Янгикурганском отделении милиции Узбекистана.

Сотрудники МВД Узбекистана покинули гору Унгар-Тоо 18 сентября, они около месяца находились на несогласованной территории.

Узбекистан нередко пытался заявить свои права на водохранилище, поскольку в 1941 году оно строилось на средства Узбекской ССР, а Кыргызстан получил взамен «адекватные» участки земель, принадлежавшие узбекам.

Что еще важного подписали президенты?

Президенты Атамбаев и Мирзиёев подписали соглашение об открытии грузоперевозок по трассе Ташкент-Андижан-Ош-Кашгар. Был подписан и меморандум о авиаперелетах и пассажироперевозках.

«В первую очередь это дает возможность для наших перевозчиков свободно перемещаться на территории стран и осуществлять транзитные перевозки. Кроме того они освобождаются от сборов и платежей на территории Узбекистана», — пояснил аппарат президента.

Разговоры коснулись и государственных границ. Атамбаев отметил, что нерешенные приграничные проблемы могут привести к различным межэтническим конфликтам.

Ранее, Узбекистан и Кыргызстан согласовали около 85% кыргызско-узбекской границы. Однако Атамбаев в разговоре выразил надежду, что успеет до конца своего срока закончить согласование оставшихся 215 километров границы.

«Хотел бы, чтобы мы остались в истории как два президента, превратившие границы минирования и скорби в рубежи дружбы и добрососедства», — сказал он.

О выборах президента Кыргызстана

В одном из заявлений для прессы, Мирзиёев упомянул и предстоящие президентские выборы в Кыргызстане. Узбекский лидер пожелал «кыргызскому народу избрать достойного лидера».

«Я очень хочу, чтобы преемственность сохранялась. Особенно я очень хочу, чтобы, что нами сделано, между президентами Узбекистана и Кыргызстана — подписанные документы были историческими», — заключил он.

В речи узбекский президент отметил что руководством Атамбаева сейчас в Кыргызстане мир и спокойствие, а у людей есть уверенность в завтрашнем дне.

Подарок Атамбаеву

В день приезда Мирзиеёв лично вручил президенту Кыргызстана первый экземпляр эпоса «Манас» на узбекском языке.

Атамбаев поблагодарил Мирзиеёва за такой подарок и добавил, что этот эпос помог ему в 2010 году, во время межэтнических конфликтов на юге Кыргызстана.

«Большой популярностью в нашей стране пользуется “Манас”, являющийся уникальным памятником словесности не только кыргызского, но и всех тюркских народов. Для еще более широкого ознакомления наших граждан с этим великим произведением мы на днях переиздали впервые его на узбекском языке», — заявил президент Узбекистана.



Соавтор: Метин Джумагулов

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