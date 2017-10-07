Международная правозащитная организация Amnesty International призвала Евросоюз наложить мораторий на депортацию афганцев на родину. По данным правозащитников, в прошлом году из Евросоюза в Афганистан депортировали более девяти тысяч человек.

«Мы призываем наложить мораторий на высылку, пока страна не станет более безопасной», — заявила глава организации Иверна Макгован.

По данным Amnesty International, в прошлом году из Евросоюза в Афганистан депортировали более девяти тысяч человек. Это почти в три раза больше, чем годом ранее.

В опубликованном докладе правозащитная организация обвиняет Евросоюз в грубом нарушении международного права из-за растущего числа репатриантов.

В докладе говорится о принудительном возвращении афганских граждан из таких стран Европы, как Германия, Швеция, Норвегия и Нидерланды.

По мнению авторов доклада, в Афганистане нет районов, которые были бы безопасны для вернувшихся людей. Репатрианты продолжают жить в страхе и подвергаются преследованиям за их религиозные убеждения или сексуальную ориентацию.

Среди них встречаются не опекаемые никем дети и молодые люди, которые прибыли в Европу в детстве.

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