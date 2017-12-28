Чуйская область: Семиклассница родила ребенка. Отца ищет милиция

Девочка родила ребенка 23 декабря. Ребенок родился здоровым, его вес составил 2 кг 980 граммов. Милиция разыскивает отца ребенка.

Врач Чуйского областного роддома Шайыргуль Мырзагалиева сообщила журналисту Kloop.kg, что сейчас за 13-летней девочкой ухаживает ее мама. По словам врача, и семиклассница, и ее ребенок находятся в хорошем состоянии.

«Мама с ней сейчас. Сегодня мы ее отпустим домой. Девочка ходит, бегает, кормит ребенка», — сказала Мырзагалиева.

По ее словам, девочка проживает в селе Лебединовка и ее поставили на учет в роддоме после того, как мать попыталась отвести ее за границу на лечение почек.

«Мы ее госпитализировали, когда она начала перехаживать ребенка. У нее родовые пути не готовы, операция прошла без осложнений. Ребенок родился без осложнений, 2980 граммов», — сказала врач.

В пресс-службе милиции Чуйской области сообщили, что уголовное дело по факту беременности школьницы возбудили еще в октябре и поиски отца продолжаются.

«Однако тест на отцовство можно будет сделать только когда ребенку исполнится год. До тех пор мы не сможем установить того, кто на самом деле был отцом ребенка», — сказали в милиции.

После того, как стало известно о беременности семиклассницы, директор Лебединовской школы №2 уволилась, однако позже Министерство образования восстановило ее в должности.

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