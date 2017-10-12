Директора школы №2 в селе Лебединовка Чуйской области, в которой забеременела семиклассница, восстановили в должности. Девочку перевели на заочное обучение, милиция продолжает поиски отца ребенка.

Министерство образования поручило восстановить в должности директора школы №2.

Но директора должны административно наказать за незаконную выдачу выдачу документов ученице.

Специальная комиссия поручила перевести беременную семиклассницу на заочное обучение, так как с начала учебного года девочка не приступила к занятиям.

«В целом девочка характеризуется положительно, в прошлом учебном году занятия в школе не пропускала», — так отзываются о школьнице.

Ранее ученицу 7-го класса поставили из-за беременности на учет. Милиция все еще ищет отца ребенка и возбудила на него уголовное дело.

Директор школы, узнав о беременности ученицы, уволилась по собственному желанию.

Мать девочки забрала документы из школы, узнав, что ее дочь беременна.

В Министерстве образования и наук заявили, что администрация школы незаконно выдала документы ученице.

Мать девочки обратилась в школу с заявлением о том, что ребенка необходимо отвезти за рубеж на лечение почек, и не предоставила соответствующей справки.

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