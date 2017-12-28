Депутаты одобрили управление Орто-Токойским водохранилищем Кыргызстаном (но воду будет использовать Узбекистан)

Парламентарии в трех чтениях одобрили соглашение с Узбекистаном, по которому Орто-Токойским водохранилищем в Джалал-Абадской области будет управлять Кыргызстан. Однако водой будет пользоваться узбекская сторона.

Депутаты парламента приняли соглашение в третьем чтении 28 декабря.

Теперь соглашение должен подписать президент Сооронбай Жээнбеков, а после этого его должна ратифицировать узбекская сторона.

Согласно документу, к кыргызской стороне перейдет охрана и контроль над водохранилищем. Однако почти всю воду будет использовать узбекская сторона.

Узбекистан будет частично оплачивать затраты на эксплуатацию объекта — зарплату сотрудников, ремонтные работы и замену оборудования.

Соглашение по использованию водохранилища подписали экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 6 октября в Ташкенте.

Орто-Токойское (Касансайское) водохранилище расположено в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области. Оно было построено в советское время Узбекской ССР для орошения полей.

Конфликты между Кыргызстаном и Узбекистаном

После распада Советского Союза Узбекистан продолжал пользоваться водохранилищем, которое находится на территории Кыргызстана.

Правительство Кыргызстана требовало от Узбекистана оплату за использование объекта, но узбекская отказывалась платить, потому что оно было построено на деньги Узбекской ССР.

В течение 2016 года из-за споров вокруг водохранилища возникли две конфликтные ситуации между кыргызскими и узбекскими властями.

Весной 2016 года Узбекистан без объяснения причин выставил на приграничной территорию военную технику. Кыргызстан ответил аналогичными действиями.

Вторая конфликтная ситуация возникла летом 2016 года, когда кыргызские правоохранители в Ала-Букинском районе задержали сотрудника милиции Узбекистана из-за нарушения границы.

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