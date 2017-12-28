Изнасилование женщины на глазах ребенка: Суд приговорил обвиняемого к 8 годам тюрьмы

Иссык-Кульский областной суд приговорил обвиняемого в изнасиловании женщины на глазах ее ребенка к 8 годам лишения свободы. Суд первой инстанции приговорил мужчину лишь к трем годам тюрьмы, потому что у него есть дети.

Иссык-Кульский областной суд вынес приговор подсудимому 26 декабря. Его признали виновным в том, что он изнасиловал девушку на глазах ее сына.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что осужденный вменяем и может полностью контролировать свои действия.

По данным суда, вина подсудимого была доказана с помощью показаний потерпевшей и свидетелей. Однако мужчина свою вину не признает.

В январе Балыкчинский райсуд приговорил обвиняемого к трем годам лишения свободы, хотя минимальный срок по статье «Изнасилование» — пять лет тюрьмы.

Суд счёл смягчающими обстоятельствами то, что у обвиняемого двое детей и нет судимости.

Адвокат подсудимого посчитал обвинительный приговор «незаконным», потому что экспертиза не обнаружила следов изнасилования на теле потерпевшей. По его словам, женщина была «пьяной», а таксист оставил ее в Балыкчы.

Тонская районная прокуратура обжаловала приговор Балыкчинского суда, посчитав его слишком мягким.

Изнасилование произошло 29 июля 2016 года, когда женщина возвращалась с пятилетним сыном из Балыкчы в Бишкек. Таксист изнасиловал ее на глазах у ребенка.

«Мой пятилетний сын все это время находился в машине и кричал. После этого мужчина вышвырнул ребенка из машины и с угрозами, что убьет меня в случае обращения в правоохранительные органы, уехал», — рассказала пострадавшая.

Потерпевшая сразу же обратилась в милицию, и подозреваемого мужчину задержали на следующий день.

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