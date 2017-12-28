Казахстан: Пользователи не смогут оставлять анонимные комментарии на казахских ресурсах

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал поправки, которые обяжут пользователей казахстанских сайтов оставлять свои личные данные для комментирования. Они по-прежнему смогут использовать псевдонимы, однако владельцы сайтов будут знать, кто именно зарегистрирован за псевдонимом.

Назарбаев подписал поправки в закон о коммуникации 28 декабря. Согласно поправкам,

владельцы казахских сайтов должны заключить с пользователем соглашение.

Теперь каждый пользователь должен будет пройти СМС-идентификацию или использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), чтобы комментировать публикации.

ЭЦП представляет собой аналог аналог бумажной подписи, только в электронном формате. Подпись состоит из уникальной последовательности символов, созданных с помощью криптографической программы.

Владельцы сайтов должны будут хранить данные пользователей все время, пока те пользуются услугами сайта, а также три месяца после того, как пользователь расторгнет соглашение.

Министр информации и коммуникаций Казахстана Даурен Абаев объяснил такие меры тем, что комментаторы разжигают межнациональную и социальную розни, а также оскорбляют друг друга.

«В случае разжигания межнациональной розни, призывов к каким-то неконституционным действиям, я думаю, будет возможность отследить, а у правоохранительных органов — возможность предъявить какие-то претензии», — сказал Абаев.

Он добавил, что власти не стремятся к запрету на комментирование и не преследуют за критику.

«Думаю, что это нормальная практика. Каждый человек должен нести ответственность и открыто заявлять о тех вещах, которые он хочет прокомментировать, здесь нет ничего сверхъестественного», — сказал министр.

Под запрет не попадают зарубежные ресурсы, например YouTube, фейсбук или Инстаграм. Если на них будут публиковаться комментарии с призывом к противоправным действиям, власти будут обращаться к модераторам с просьбой их удалять.

Нововведения для журналистов

Теперь журналисты обязаны обращаться за разрешением к человеку, чью личную, семейную, коммерческую тайну они хотят придать огласке в СМИ.

Исключением будет случай, когда такая информация уже распространена в официальных источниках, либо самим человеком, либо его представителем. По словам Абаева, новые поправки не помогут чиновникам скрыть от журналистов наличие дорогой недвижимости или автомобилей.

«А уж неподобающее поведение чиновников или их родственников — тем более. Некоторые считают, что под видом семейной тайны чиновники смогут скрывать свои нетрудовые доходы. Скажу так: не смогут. Семейная тайна — тайна усыновления. К финансам она никакого отношения не имеет», — сказал он.

Однако глава Международного фонда защиты свободы слова «Адил соз» Тамара Калеева считает, что такие поправки сделали невозможным проведение журналистских расследований. По ее мнению, он пойдет на пользу только коррупционерам.

«Этот закон принят в интересах власть имущих, которые боятся гласности и общественного контроля за своими действиями, за своей жизнью. Речь идет о требовании получать разрешение на публикацию сведений о личной и семейной жизни. Что такое личная и семейная жизнь законодательство не объясняет», — говорит она.

Тем не менее, новые поправки также и смягчили некоторые аспекты в работе журналистов. Теперь госорганы будут обязаны в течение трех часов предоставить в СМИ информацию о произошедшем событии.

Также журналистам больше не надо обращаться к человеку за разрешением на использование его изображения, если оно было сделано во время культурных, спортивных мероприятий или митингов.