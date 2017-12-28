Видео: Атамбаев выпустил новогоднюю песню

Экс-президент Алмазбек Атамбаев выпустил песню «Новый год» вместе с клипом. Атамбаев начал выпускать песни в июле 2016 года, когда еще занимал пост президента.

Песня «Новый год» вошла в первый альбом Алмазбека Атамбаева «Судьбе назло», в котором уже записано пять треков.

Видеоклип к новой песне сняла студия Ekarecords и опубликовала его на YouTube 27 декабря. Клип сняли в Театре оперы и балета имени Абдыласа Малдыбаева.

Атамбаев начал выпускать песни в июле 2016 года — тогда его первая песня «Судьбе назло» набрала несколько десятков тысяч просмотров.

После чего он выпустил еще четыре композиций — «Я не смогу без тебя жить», «Мне страшно умирать», «Нелепые слова» и «Кыргызстаным».

Атамбаев говорил, что планирует выпустить еще пять песен на кыргызском языке.

Будучи президентом Атамбаев неоднократно говорил, что займется творчеством после того, как перестанет быть главой страны.

Однако на своей последней пресс-конференции 20 ноября Атамбаев заявил, что будет баллотироваться в парламент от партии СДПК под номером один. Съезд партии, на котором выберут лидера, пройдет в январе.

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