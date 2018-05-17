Фото: «Апрель»

Сотрудники телеканала «Апрель» сообщили, что на них напали охранники супермаркета «Бета Сторес 2», когда журналисты снимали сюжет о просроченных продуктах. У телевизионщиков отобрали камеры и стерли с них записи. Милиция ведет проверку. Что известно?

Что случилось?

16 мая журналисты телеканала «Апрель» снимали в супермаркете «Бета Сторес 2» просроченные продукты — они опубликовали фотографию чека, по которому им продали просроченный йогурт.

По словам журналистов, во время съемок охранники и сотрудники администрации «Бета Стореса» повалили их на пол и отобрали видеокамеры, после чего стерли с камер момент нападения.

«Они повалили журналистов на пол, отняли (применив физическую силу!) три камеры, повредив при этом одну из них (экшн-камеру GoPro), а также вынули флеш-карту из одной камеры и не вернули», — пишет телеканал «Апрель».

После того, как журналисты вызвали милицию, сотрудники маркета вернули камеры. Журналисты написали заявление в Октябрьское РОВД по факту нападения сотрудников супермаркета, закрытию доступа к информации, а также повреждения аппаратуры.

Обновление: Милиция возбудила уголовное дело на троих сотрудников супермаркета по статьям «Хулиганство» и «Грабеж». Их водворили в изолятор временного содержания. Один из задержанных — гражданин Турции.

Можно ли снимать внутри магазинов и супермаркетов?

Можно — и не только журналистам. Юрист компании «Прецедент» Эдиль Эралиев рассказал Kloop.kg, что снимать в магазинах и супермаркетах можно, потому что они относятся к общественным местам.

По его словам, точного определения «общественного места» в законах нет, поэтому администрации магазинов часто запрещают снимать на их территории. Но Эралиев считает, что в магазине нельзя снимать, только если он закрыт.

«Я считаю, что общественное место там, где есть свободное скопление людей, магазины определяют свой рабочий график, и по этому графику люди могут свободно там находится и соответственно снимать», — сказал Эралиев.