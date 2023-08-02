Посольство Кыргызстана в России 31 июля совместно с активистами из кыргызских диаспор и объединений в Москве открыло кризисный центр для помощи кыргызстанкам. Об этом 1 августа сообщили в пресс-службе посольства.

По информации посольства, в кризисном центре будут помогать и оказывать поддержку женщинам из Кыргызстана, которые оказались в трудной ситуации на территории Москвы и Московской области.

На открытии центра юристы и представители Центра содействия по решению трудовых споров рассказали участникам мероприятия о правах трудящихся мигрантов — обязательном и добровольном медицинском страховании, разрешении конфликтов на работе, охране труда и профилактике преступности.

Меморандум о создании кризисного центра был подписан во время визита первой леди Кыргызстана Айгуль Жапаровой в Москву для участия в Первом кыргызско-российском Женском форуме в марте этого года.

Согласно официальным данным на февраль 2022 года, в странах зарубежья работает около 1,1 млн граждан Кыргызстана, большая часть которых работает в России.