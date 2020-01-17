«7 канал» готов дать один час прямого эфира полпреду Джалал-Абадской области Кыянбеку Сатыбалдиеву, чтобы он мог высказать свою точку зрения.

Ранее полпредство отправило каналу письмо и выразило недовольство его эфиром от 9 января. В тот день показывали репортаж о предприятии «Кыргызнефтегаз» и было озвучено мнение, что полпред заинтересован в руководстве предприятием. Полпредство потребовало опровергнуть информацию или взять интервью у Сатыбалдиева.

Главный продюсер «7 канала» Азамат Абдиев сказал, что канал озвучил мнение сотрудников «Кыргызнефтегаза».

«Мы не поднимали этот вопрос, его подняли руководители “Кыргызнефтегаза”. К нам это не имеет никакого отношения. […] Если внимательно присмотреться к письму заместителя полпреда, то можно увидеть, что к нам никаких претензий нет. Они лишь просят предоставить площадку для высказывания своей точки зрения. Мы им дадим одночасовой прямой эфир», — сказал Абдиев.

В своем интервью «Клоопу» пресс-секретарь представительства Байгазы Раимкулов предположил, что репортаж «7 канала» был «коммерческим сюжетом», то есть рекламным роликом.

«Они [“7 канал”] распространили информацию, что Сатыбалдиев “заинтересован” в возглавлении предприятия. […] Сатыбалдиев даже не думал об этом», — сказал Раимкулов.

Если бы телеканал не пошел на встречу, полпредство было готово обратиться в правоохранительные органы. По крайней мере так говорилось в письме.

«7 канал» и «Апрель»

«7 канал», также как и телеканал «Апрель» принадлежат фонду «Апрель», которым руководит Фарид Ниязов, сторонник бывшего президента Алмазбека Атамбаева. 8 января 2020 года «Апрель» сообщил, что «7 канал» пытаются захватить рейдеры в лице бывшей владелицы телеканала.

Бывшая владелица утверждает, что ее подпись в договоре о купле-продаже недействительная и она не знала о продаже канала.

Имущество «7 канала» было арестовано в августе 2019 года в рамках дела бывшего президента Алмазбека Атамбаева, также как имущество телеканала «Апрель» и акционерного общества «Медиафорум».

Авторка: Айзат Камчыбекова