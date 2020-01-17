Айсулуу Тыныбекова получила золото в итальянском борцовском турнире Matteo Pellicone, победив 16 января российскую спортсменку Любовь Овчарову.

Несколькими днями ранее она получила золото в чемпионате Yasar Dogu в турецком Стамбуле — в финале она боролась с азербайджанской спортсменкой Татьяной Омельченко.

В интервью Объединенному миру борьбы Тыныбекова заявила, что сейчас ее главная цель — получить золотую медаль на Олимпийских играх в Токио.

«В прежних двух олимпиадах в Лондоне и Рио-де-Жанейро по своей ошибке я не смогла завоевать медали. В копилке у меня нет только олимпийской медали. Я хочу не простую медаль, а золотую», — сказала спортсменка.

Олимпийские игры 2020 начнутся 24 июля 2020 года в Токио. Представлять Кыргызстан на чемпионате кроме борчихи Айсулуу Тыныбековой будут пловец Денис Петрашов, лекоатлетка Дарья Маслова, борец Атабек Азизбеков и бегунья Юлия Андреева.