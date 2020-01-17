На заседании Национального совета по делам женщин и гендерному развитию вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова сообщила, что в городах Ош и Бишкек будут открыты государственные кризисные центры для жертв насилия.

Вице-премьер также сообщила, что в других городах и айылах будут созданы местные комитеты по предотвращению насилия в семье.

«Призываю органы прокуратуры держать каждый факт семейного насилия на особом контроле, проводить особый надзор за исполнением закона, руководство МВД регулярно проводить соответствующую работу с личным составом о необходимости особого отношения к фактам семейного насилия, как на этапе реагирования, так и на этапе следствия», — заявила Омурбекова.

Ранее депутаты парламента предложили ужесточить наказание за семейное насилие, так как сейчас насильник отделывается лишь штрафом. Эти обсуждения произошли на фоне того, что с начала 2020 года трое женщин погибли в Кыргызстане от избиения мужей, а еще одна попала в больницу с ожогами — муж облил ее бензином и поджег.

За 2019 год более восьми тысяч случаев домашнего насилия были занесены в Единый реестр преступлений и проступков. Только 554 из них были направлены в суд, 560 дел находятся на рассмотрении, а остальные были прекращены.

Кроме того, за прошлый год милиция выдала 6145 охранных ордеров, из которых более 5700 получили женщины и около 170 — дети. Этот документ милиционеры обязаны выдавать жертве, если они убедятся, что в ее семье происходит насилие.