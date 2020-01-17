Болот Темиров опознал одного из подозреваемых в нападении на него. По его словам, он опознал только одного из нападавших, так как во время нападения не видел лиц остальных.

Ранее Темиров сообщал, что собирается прийти на опознание, так как не может «утверждать однозначно» по фотографиям, есть ли среди задержанных те, кто напал на него.

Пресс-служба ГУВД Бишкека не уточнила, почему были задержаны четверо подозреваемых, несмотря на показания Темирова о том, что нападавших было трое, сославшись на «тайну следствия».

ГУВД Бишкека 14 января задержало четырёх подозреваемых в нападении на главного редактора «Фактчека» Болота Темирова. Все они водворены в ИВС ГУВД.

По информации ГУВД, самый старший из них 1992 года рождения.

«В настоящее время проводятся следственные действия направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. При выяснении всех обстоятельств в ходе досудебного производства будет рассмотрен вопрос дополнительной квалификации действии подозреваемых лиц», — сообщили в ГУВД.

«Фактчек»

9 января трое неизвестных напали на главного редактора «Фактчека» Болота Темирова. Милиция возбудила уголовное дело по статье «Грабёж», но сам Темиров утверждает, что грабежа не было. По его словам, телефон выпал у него из рук во время избиения, а после того, как неизвестные убежали, он его не нашёл.

«Для того, чтобы украсть, люди не будут дожидаться человека с 9 утра до 12:30 дня. Избиение происходило молча. Никаких команд типа «карманы посмотри» или «все, телефон у меня надо, бежать». С собой был ноутбук, но нападавшие его не забрали, соответственно, ничего ценного их не интересовало», — сообщил Темиров.

«Фактчек» — издание, которое занимается проверкой фактов. Журналисты «Фактчека» разоблачали фейковые аккаунты, проверяли на достоверность фотографии политиков и деятелей (например фото бывшего президента Алмазбека Атамбаева с фигурантом антикоррупционного расследования «Азаттыка» и «Клоопа» Хабибулой Абдукадыром), и выпускали собственное расследование про стоимость аксессуаров жены другого фигуранта ранее упомянутого материала «Клоопа» Раимбека Матраимова.

После выхода расследования об аутфитах Уулкан Тургуновой (жены Матраимова) на сайт обрушилась DDoS-атака. Материал переопубликовали еще несколько крупных кыргызских изданий и тоже подверглись кибератаке.

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