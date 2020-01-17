В Оше задержали двух подозреваемых в избиении Улана Раимбекова — брата бывшего мэра города Ош Айтмамата Кадырбаева. Все они водворены в СИЗО.

В УВД города Ош сообщили, что следствие ведется по статье «разбойное нападение». Улана Раимбекова избили 11 января, у него были диагностированы перелом челюсти и повреждение губы. Сейчас он проходит лечение в больнице.

Родственники Улана Раимбекова заявляют, что его избили члены криминальной группировки, лидером которой считают Умара Маратова (он же Эрнис Казаков, известный как «Казах»). Правоохранительные органы также подозревали «Казаха», но пока у следствия недостаточно доказательств.

«Казах» проходил подозреваемым по делу об избиении 23-летнего парня в одном из кафе города Ош. Позднее в правоохранительные органы обратился другой гражданин — он заявил, что Маратов изнасиловал его несовершеннолетнюю дочь.

Кримавторитета отпустили 8 января под домашний арест.

Автор: Мундузбек Калыков