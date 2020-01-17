Дизайнер Нурбек Насыранбеков проиллюстрировал смену власти в независимом Кыргызстане. В одной иллюстрации изображены пять президентов Кыргызстана — Аскар Акаев, Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева, Алмазбек Атамбаев и действующий президент Сооронбай Жээнбеков.

При этом статус экс-президента имеет только Роза Отунбаева, возглавлявшая страну при Временном правительстве после революции 7 апреля 2010 года — с июля 2010 года по декабрь 2011 года. Все остальные — Акаев, Бакиев и Атамбаев — были лишены статуса экс-президента и полагающихся привелегий.

Против каждого из бывших президентов или членов их семей были возбуждены уголовные дела. Правивший 15 лет Аскар Акаев был лишен власти 24 марта 2005 года, после чего бежал с семьей в Россию. В Кыргызстане против некоторых членов его семьи возбуждены уголовные дела. Одним из лидеров оппозиции при Акаеве был Курманбек Бакиев, ставший вторым президентом Кыргызстана.

Курманбек Бакиев правил только пять лет и был лишен власти 7 апреля 2010 года, после чего бежал с семьей в Беларусь. Против него, его сыновей и брата в Кыргызстане возбуждены уголовные дела, они заочно приговорены к большим срокам, вплоть до пожизненного заключения. Среди лидеров оппозиции при Бакиеве были Отунбаева и Атамбаев — третья и четвертый президенты Кыргызстана.

Алмазбек Атамбаев правил шесть лет, после окончания президентского срока на выборах президента продвигал своего преемника и друга Сооронбая Жээнбекова. При президентстве Жээнбекова отношения соратников испортились, хотя некоторое время они отрицали конфликт. Атамбаев и его сторонники назвали себя оппозицией, бывший глава государства из-за подозрений в совершении преступлений был лишен статуса президента. Он отказался идти на допросы и его резиденцию штурмовали, после чего политика поместили в СИЗО.