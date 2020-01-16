Судья Ошского городского суда Айнура Сулайманова отстранена от должности решением дисциплинарной комиссии Верховного суда. Представление об отстранении судьи внес Боконбай Казаков — прокурор Ошской областной прокуратуры.

По предварительной информации, Сулайманову отстранили из-за решения по делу о «незаконном обороте наркотиков». По мнению прокуратуры, она необоснованно прекратила дело и поместила обвиняемого в психиатрическую больницу. Вторая инстанция отменила это решение и отправила дело на доследование.

Дело «Казаха»

Ранее, 8 января, судья Айнура Сулайманова отпустила под домашний арест криминального авторитета Умара Маратова (он же Эрнис Казаков, известный как «Казах»).

Он проходил подозреваемым по делу об избиении 23-летнего парня в одном из кафе города Ош. Позднее в правоохранительные органы обратился другой гражданин — он заявил, что Маратов изнасиловал его несовершеннолетнюю дочь.

Пресс-секретарь Ошского областного суда Бекзат Осмонкулов сообщил «Клоопу», что суд удовлетворил ходатайство адвоката Маратова об изменении меры пресечения на домашний арест, так как «он имеет постоянное место жительства, клянется регулярно и своевременно являться в зал суда и, при необходимости, в следственные органы».

Также Осмонкулов сообщил, что по делу о «Хулиганстве» потерпевший написал встречное заявление.

«При изменении меры пресечения [на домашний арест] Ошский горсуд установил его постоянное место жительство. […] Также суд обязал его [Маратова] не выходить из дома с 10 вечера до 6 утра», — сказал он.

Однако пресс-секретарь УВД Оша Замир Сыдыков был возмущен тем, что Маратова выпустили под домашний арест. По его словам, «ребята [сотрудники милиции] днем и ночью в холод ловят преступников, а судьи под разными предлогами их отпускают».

«Конечно, если “Казах” на воле, он заставит потерпевшего написать встречное заявление! […] Жаль, что весь труд милиции уходит впустую», — огорчился Сыдыков.

Кримавторитета отпустили 8 января, а 11 января был избит Улан Райымбеков — брат бывшего мэра Оша Айтмамата Кадырбаева. Правоохранительные органы подозревали «Казаха», но пока у следствия недостаточно доказательств.