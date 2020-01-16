Министерство иностранных дел Кыргызской республики представило новые категории виз для иностранных граждан. Теперь их можно будет оформить через интернет, не обращаясь в визовые пункты и дипмиссии Кыргызстана за рубежом.

Визы стали доступны для оформления по системе «Электронная виза» с 15 января 2020 года.

В ведомстве сообщили, что новые категории виз доступны для иностранных туристов, бывших граждан КР и этнических кыргызов.

«Особо стоит выделить новую категорию визы «виза для горного туризма», которая будет оформляться иностранным туристам сразу на 3 месяца с возможностью многократного въезда» — сказали в ведомстве.

Для пребывания этнических кыргызов и бывших соотечественников созданы 3 категории виз: «Туугандар виза», «Мекен виза» и «Мейман виза».

Оформление визы в электронном формате стало возможным в 2017 году.

В ведомстве сообщили, что в рамках «2020 года цифровизации страны» продолжит работу перехода на цифровой формат. Оформление визы в интернете станет обеспечением прозрачности и снижения прямого контакта представителей дипмиссий с получателями виз.