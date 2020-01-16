Основная статья о качестве воздуха здесь.

В своем дата-исследовании мы использовали данные датчика качества воздуха, установленного на территории посольства США в Бишкеке. Подобные датчики установлены во многих странах мира, в том числе и во всех странах Центральной Азии.

Датчик измеряет качество местного воздуха, основываясь на наличии в нем мелкодисперсных частиц диаметром менее 2,5 микрометров на м3, также известных как РМ2.5. Воздух проходит через специальное устройство, которое регистрирует уровень загрязнения, печатая его на специальной полосе бумаги. Затем измеряется уровень концентрации частиц РМ2.5.

Для мониторинга качества воздуха используются разные показатели или сводные индексы. Например, в Канаде это — Air Quality Health Index, в Гонконге — Air Pollution Index, в Индии — The National Air Quality Index. Но самым распространенным является Air Quality Index — AQI. Данный показатель конвертирует элементы твердых частиц РМ2.5 в относительный индекс. Он позволяет сравнивать качество воздуха в разных странах и отслеживать динамику степени загрязненности воздуха. AQI говорит о ежечасных и суточных уровнях фактического загрязнения качества воздуха в непосредственной близости от датчика.

Формулу для расчета AQI можно посмотреть здесь. А здесь вы можете переконвертировать значения PM2.5 в AQI и наоборот.